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Samsun'da, iş makinesi tamir atölyesinde yangın
SAMSUN’da, iş makinesi tamiratı yapılan bir atölyede yangın çıktı. Kısa süreli paniğe neden olan yangın itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü. Yangın, saat 20.00 sıralarında Tekkeköy ilçesinde bulunan 19 Mayıs Sanayi Sitesi 72’nci...
GÜVENLİK 21.09.2019, 22:24
SAMSUN’da, iş makinesi tamiratı yapılan bir atölyede yangın çıktı. Kısa süreli paniğe neden olan yangın itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü.
Yangın, saat 20.00 sıralarında Tekkeköy ilçesinde bulunan 19 Mayıs Sanayi Sitesi 72’nci sokaktaki bir atölyede çıktı. İş makinesi tamiratı yapılan atölyeden duman yükseldiğini görenler, durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, atölyede kimsenin bulunmadığı belirtildi. Yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından alevler söndürülürken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Yangın, saat 20.00 sıralarında Tekkeköy ilçesinde bulunan 19 Mayıs Sanayi Sitesi 72’nci sokaktaki bir atölyede çıktı. İş makinesi tamiratı yapılan atölyeden duman yükseldiğini görenler, durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, atölyede kimsenin bulunmadığı belirtildi. Yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından alevler söndürülürken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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