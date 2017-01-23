Samsun'da helkeltıraş ve senariste saldırı

SAMSUN'da bir parkta oturan 2 sanatçı kimliği belirsiz 3 kişi tarafından saldırıya uğradı. Samsun Devlet Opera ve Bale Müdürlüğü'nde geçici görevle çalışan heykeltıraş Ozan Özcan bacaklarından kurşunlanarak, arkadaşı senarist olan Arif Nas ise dövülerek yaralandı.

Olay, Samsun'un İlkadım İlçesi'nde dün gece meydana geldi. Heykeltıraş olan ve geçici görevle İzmir'den gelerek Samsun Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü'nde çalışan 33 yaşındaki Ozan Özcan ile senarist arkadaşı 35 yaşındaki Arif Nas, Anıt Park'ta bir süre yürüyüş yaptıktan sonra banka oturdu. Bir süre sonra Ozan ile Nas'ın yanlarına gelen 3 kişi ile onlarla tartışmaya çıktı. Tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Saldırganlar Ozan Özcan'ı iki dizinden tabanca ile vurarak yaraladı. Bu sırada Arif Nas'ta koşarak uzaklaşıp yardım çağırmaya çalıştı. 3 şüpheli, Nas'ın uzaklaşmasına izin vermeden onu yakalayıp tekme- tokat dövdü. Saldırıya uğrayan Nas da, yüzünden yaralandı. 3 saldırgan daha sonra kaçtı.

Çevrede bulunanların haber vermesi üzerine 112 sağlık ekipleri ve polis geldi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale ardından 2 yaralı ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste iki yarılıya ilk müdahale yapıldı. Özcan, bu sabah ameliyata alınırken, Nas'ın tedavisi acil servis de gerçekleştirildi. Olayla ilgili polis tarafından soruşturma başlatıldı.



FOTOĞRAFLI