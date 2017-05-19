Samsun'da fuhuş operasyonuna 18 tutuklama

Hakan ÇELİKBAŞ / SAMSUN, () - SAMSUN ve Adana merkezli 13 ilde polisin gerçekleştirdiği 'Son Kapı 1' operasyonunda gözaltına alınan ve eskort sitesi yöneticisi olduğu iddia edilen biri kadın 31 şüpheliden 18'i tutuklandı. 13 kişi ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde 7 gün önce Samsun ve Adana merkezli 13 ilde 1781 polisin katılımıyla 5 ayrı örgüte yönelik düzenenen 'Son Kapı 1' adlı eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan, eskort sitesi kurup yönettikleri ve para akışını sağladıkları belirlenen birisi kadın 31 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edildi. Gece yarısına kadar süren savcılıktaki ifadelerinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan 31 kişiden 18'i ​örgüt faaliyetleri kapsamında fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etmek, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak suçlamalarından tutuklandı. 13 kişi ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

ÇOK SAYIDA SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

Operasyon kapsamında eskort sitelerine abone olup fuhuş yaptıkları öne sürülen ve haklarında yakalama kararı çıkartılan 731 eskort kadından 292'si Samsun İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı ve ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Şüphelilerin evlerinde ve kaldıkları otel odalarında arama yapan polis 2 ruhsatsız tabanca, bir kurusıkı tabanca, 3 pompalı tüfek, bir miktar uyuşturucu madde, çok sayıda mermi ve fişek, banka dokümanları, senet, tapu ve internet sitesi server belgeleri ele geçirdi. Polis ekipleri ayrıca şüphelilere ait piyasa değeri 2 milyon 75 bin TL olan 3 villa, 2 apartman dairesi ve 6 lüks otomobil ile 25 bankada bulunan yaklaşık 3.5 milyon TL'ye de Samsun Sulh Ceza Mahkemesi'nden alınan kararla el koydu.

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