Samsun'da FETÖ şüphelisi 4 kadın tutuklandı

Çarşamba Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) operasyonları kapsamında geçen Pazartesi günü 19 kadın gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından kadınlardan 8'i serbest kaldı, 11'i ise bugün adliyeye sevk edildi. Mahkeme, şüphelilerden 4’ünü tutuklarken, 7'sini adli kontrol koşulu ile serbest bıraktı.
Çarşamba Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) operasyonları kapsamında geçen Pazartesi günü 19 kadın gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından kadınlardan 8'i serbest kaldı, 11'i ise bugün adliyeye sevk edildi. Mahkeme, şüphelilerden 4’ünü tutuklarken, 7'sini adli kontrol koşulu ile serbest bıraktı.