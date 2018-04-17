Samsun'da FETÖ propagandasına 1 gözaltı

Samsun Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyadan 'FETÖ/PDY terör örgütü' propagandası yaptığı ve Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiği iddiasıyla Özgür Ş.'yi Atakum ilçesinde gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
Samsun Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyadan 'FETÖ/PDY terör örgütü' propagandası yaptığı ve Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiği iddiasıyla Özgür Ş.'yi Atakum ilçesinde gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.