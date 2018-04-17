Samsun'da FETÖ propagandasına 1 gözaltı

SAMSUN'da, sosyal medyada 'FETÖ/PDY terör örgütü' propagandası yaptığı ve Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiği iddia edilen Özgür Ş., gözaltına alındı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyadan 'FETÖ/PDY terör örgütü' propagandası yaptığı ve Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiği iddiasıyla Özgür Ş.'yi Atakum ilçesinde gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.