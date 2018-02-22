Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
TK 800 sayılı Bogota-İstanbul yolcularını arıyor
THY'nin TK 800 sayılı Bogota-İstanbul...
Fed tutanakları sonrası dolar 3.80 lirada
Fed tutanakları sonrası dolar 3.80...
Yahyalı Belediye Başkanı Öztürk'e bıçaklı saldırı
Belediye başkanına saldırı
Kırıkkale'de dogalgaz patlaması: 2'si ağır, 10 yaralı
Dogalgaz patlaması: 2'si ağır, 10...

Samsun'da FETÖ operasyonunda 2 tutuklama

Hakan AKGÜN/SAMSUN, () - SAMSUN'da FETÖ/PDY soruşturmesı kapsamında gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 2'si tutuklandı. Samsun İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize...

Samsun'da FETÖ operasyonunda 2 tutuklama

Hakan AKGÜN/SAMSUN, () - SAMSUN'da FETÖ/PDY soruşturmesı kapsamında gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri 15 Şubat Perşembe günü meslekten ihraç edilen öğretmen ve özel sektör çalışanlarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri tamamlanan 6 şüpheli bugün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 2'si tutuklanırken, 4 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyon kapsamında aynı gün 18 şüpheli gözaltına alınmış, daha önce adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden ise 2'si tutuklanmış, 10 şüpheli de adli kontrol şartıyla bırakılmıştı.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314