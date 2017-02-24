Samsun'da FETÖ operasyonu:20 gözaltı

Hakan ÇELİKBAŞ/SAMSUN, () - SAMSUN'da FETÖ/PDY operasyonunda ByLock kullandıkları iddia edilen ve çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında çalışırken ihraç edilen 20 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri bu sabah kent merkezi ile Vezirköprü, Çarşamba, Alaçam ve Kavak ilçelerinde eş zamanlı FETÖ/PDY operasyonu gerçekleştirildi. Operasyonda 38 adrese baskın yapan polis çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında görev yaparken mesleklerinden ihraç edilen ve ByLock kullandıkları iddia edilen 20 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada ele geçen suç delillerine el kondu.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği ve gözaltı sayısının artabileceği belirtildi.

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