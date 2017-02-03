Samsun'da FETÖ operasyonu: 4 gözaltı

Hakan AKGÜN/SAMSUN, () - SAMSUN'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında daha önce mahkeme tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakılan 4 kişi, yeniden gözaltına alındı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında daha önce gözaltına alınıp, adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Canik Başarı Üniversitesi'nde çalışan Hüseyin B., Murat Ö. ve Murat Y. ile kapatılan Sakarya Dershanesi çalışanı Gökhan Ö.'yü yeniden gözaltına aldı. Örgütün kriptolu haberleşme programı 'ByLock' kullandığı tespit edilen 4 şüpheli, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.