Samsun'da FETÖ operasyonu : 15 gözaltı

Hakan ÇELİKBAŞ/SAMSUN, () - SAMSUN'da FETÖ/PDY terör örgütüne ait kapanan eğitim kurumlarında daha önce çalıştıkları tesbit edilen 15 kişi, 9 ilde yapılan eş zamanlı oprasyonda gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri bu sabah Samsun merkezli Denizli, İstanbul, Kastamonu, Şanlıurfa, Karabük, Amasya, Uşak ve Ankara olmak üzere 9 ilde eş zamanlı FETÖ/PDY operasyonu gerçekleştirdi. Operasyon kapsamında FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne ait kapanan Feza Koleji, Sakarya Dersanesi ve Canik Başarı Üniversitesi gibi kurumlarda çalışma kayıtları bulunan 15 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada ele geçen dijital verilere el kondu. Yapılan soruşturmada bazı şüphelilerin ByLock kullanıcısı olduğu tespit edildi.

Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturmanın devam ettiği ve gözaltı sayısında artış olabileceği bildirildi.

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