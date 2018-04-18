ümraniye escort

İstanbulda en iyi hizmet veren evden eve nakliyat şirketleri beylikdüzü evden eve nakliyat beykoz evden eve nakliyat bostanci evden eve nakliyat kurtköy evden eve nakliyat dış cephe mantolama pendik evden eve nakliyat
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İYİ Parti seçime girebilecek mi? İşte cevabı...
İYİ Parti seçime girebilecek mi?
Erdoğan: Seçimlerin 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılmasına karar verdik
Erdoğan, Erken seçi tarihini açıkladı
Yolcu uçağı acil iniş yaptı, bir yolcu öldü
Yolcu uçağında dehşet saatleri
Hakan Atilla’nın ailesi, akrabaları, arkadaşları Yargıç Berman’a mektup yazarak "merhamet" istedi
Hakan Atilla için Yargıç Berman’a...

Samsun'da FETÖ'den yargılanan sağlıkçılar için karar

SAMSUN'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yargılanan ve aralarında Samsun İl Sağlık eski Müdür Vekili Dr. Yusuf Köksal ile Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi eski Başhekim Yardımcısı Dr. Ali Osman Katrancı'nında bulunduğu 3'ü...

Samsun'da FETÖ'den yargılanan sağlıkçılar için karar
SAMSUN'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yargılanan ve aralarında Samsun İl Sağlık eski Müdür Vekili Dr. Yusuf Köksal ile Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi eski Başhekim Yardımcısı Dr. Ali Osman Katrancı'nında bulunduğu 3'ü tutuklu 86'sı ihraç edilen sağlık çalışanlarının yargılanmasında bugün karar verildi.
FETÖ/PDY'ye ilişkin 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, 3'ü tutuklu 86 ihraç edilen sağlık çalışanlarının yargılanmasına bugün devam edildi. Duruşmaya, 'Silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçlamasıyla yargılanan sanıklarla avukatları katıldı. Sanıklar duruşmada tahliyelerini talep etti. Cumhuriyet Savcısı İsa Fidan Konferans Salonu'ndaki duruşmada mahkeme heyeti tutuklu sanıklar Mehmet Tekeci'ye 8 yıl 1 ay 6 gün, Mustafa Akyel'e 7 yıl 5 ay 3 gün, ve Ahmet Kozan'a yattığı süre gözönünde bulundurarak 6 yıl 9 ay hapis cezası vererek tahliye etti. Tutuksuz yargılanan sanıklardan Muhammet Cabir Özdemir'i 7 yıl 1 ay 1 gün, Murat Taşkayalı'yı 6 yıl 3 ay, Hasan Kılıç'ı 4 yıl 2 ay, Ahmet Yılmaz, Ali Osman Katrancı, Arzu Karlı, Bahadır Güngör Aydın, Bayram Karabayır, Edanur Özmen, Fatma Yolcu, Ferhat Ceren, Hikmet Tereci, Hulusi Varol, Mehmet Ümit Sevinç, Mustafa Güç, Mustafa Kiriş, Necla Suakıtıcı, Orhan Çelebi, Özkan Öztürk, Rıfat Yüksel, Samet Elçi, Serap Altuntop, Serap Erdil, Sinan Yavuz ve Yaşar Kutlu'yu 2 yıl 1'er ay hapis cezasına çarptırdı. Tutuksuz sanıklardan Badegül K. Şule İ. ve Sinan B.'nin dosyasının ayrılmasına karar verirken Samsun İl Sağlık eski Müdür Vekili Dr. Yusuf Köksal'ın da aralarında bulunduğu tutuksuz 55 sanığın ise beraatine karar verdi.
Sanıklar 2-8 Eylül 2016'da tutuklanmıştı.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314