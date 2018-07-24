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Samsun'da FETÖ'den 9 bin 517 kişiye soruşturma açıldı

SAMSUN Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Yavuz, kentte FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 9 bin 517 kişiye soruşturma açıldığını belirterek, "Ağır ceza mahkemelerimiz 1581 kişiye mahkumiyet verilirken, 820 kişi ise yargılandığı mahkemece beraat...

Samsun'da FETÖ'den 9 bin 517 kişiye soruşturma açıldı
SAMSUN Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Yavuz, kentte FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 9 bin 517 kişiye soruşturma açıldığını belirterek, "Ağır ceza mahkemelerimiz 1581 kişiye mahkumiyet verilirken, 820 kişi ise yargılandığı mahkemece beraat etti. 15 Temmuz girişimi sonrasında FETÖ/PDY'den açılan davaların yüzde 65'i karara bağlandı" dedi.
Samsun'da 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı Günü dolayısıyla Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Yavuz, Başsavcılık Toplantı Salonu'nda basın mensupları ile bir araya geldi. Buluşmada FETÖ/PDY soruşturmaları hakkında bilgi veren Başsavcı Yavuz, "Ağır ceza mahkemelerimiz 1581 kişiye mahkumiyet verilirken, 820 kişi ise yargılandığı mahkemece beraat etti. 3 bin 278 iddianame hazırlandı ve 2 bin 295 kişi hakkında da yetkisizlik kararı verilerek dosyaları başka illerdeki başsavcılıklara gönderildi. 2 bin 466 kişi hakkında da takipsizlik verildi. 15 Temmuz girişimi sonrasında FETÖ/PDY'den açılan davaların yüzde 65'i karara bağlandı. Bölgemize bağlı illerde ise FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 5 vali, 62 vali yardımcısı ve kaymakam, 308 hakim ve savcı, 123 asker, 1284 polis, 130 öğretim görevlisi, 3 bin 299 memur, 4 bin 306 sivil olmak üzere toplamda 9 bin 517 kişi hakkında soruşturma başlatıldı" diye konuştu.
Kentte 981 kişinin de kamu hizmeti ile cezalarını infaz etmek üzere kamu kurumlarında ücretsiz çalıştığını kaydeden Başsavcısı Ahmet Yavuz, "Ayrıca, adli kontrolün parmak izi ile doğrulanma sistemi ile 2018 yılı içinde Gazi Polis Merkezi ve İlyasköy Polis Merkezi'ne konulan cihazlar ile 35 bin 483 parmak izi kaydı alınmıştır" dedi.
Program sonunda Başsavcı Yavuz, basın mensupları ile günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.

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