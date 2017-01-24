Samsun'da FETÖ'den 1 doktor ve 1 hemşire tutuklandı

Hakan ÇELİKBAŞ/SAMSn, ()-SAMSUN'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında ByLock kullandıkları iddiasıyla polis tarafından adliyeye çıkarılan doktor Muhammet Cabir Özdemir ile hemşire Badegül Kotan tutuklararak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheli dktor Abdullah G. ise adli kontrol altında tutulmak kaydıyla serbest bırakıldı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri 4 gün önce Samsun merkez ve Salıpazarı İlçesi'nde FETÖ/PDY operasyonu gerçekleştirdi. Operasyon kapsamında ByLock kullandkları iddia edilen ve daha önce meslekten ihraç edilen İç Hastalıkları Uzmanı Doktor Muhammet Cabir Özdemir ile hemşire Badegül Kotan kent merkezinde, aile hekimi olarak aktif görev yapan Doktor Abdullah G. ise Salıpazarı İlçesi'nde gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve işyerinde yapılan aramada ele geçen delillere el kondu.

Polisteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edilen şüpheliler savcılık ifadelerinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemede de ifade veren şüphelilerden Muhammet Cabir Özdemir ile Badegül Kotan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Abdullah G. ise adli kontrol altında tutulmak kaydıyla serbest bırakıldı.

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