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Samsun'da 'fayton sırası' kavgasında bıçaklanan genç öldü

SAMSUN'un Canik ilçesinde, faytoncuların sıra kavgasında göğüsüne ve karnına aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan Tahir Gökçen (17), hastanede hayatını kaybetti. Olay, dün gece Canik ilçesi Yavuz Selim Mahallesi'nde meydana...

GÜVENLİK 04.09.2019, 10:45
Samsun'da 'fayton sırası' kavgasında bıçaklanan genç öldü
SAMSUN'un Canik ilçesinde, faytoncuların sıra kavgasında göğüsüne ve karnına aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan Tahir Gökçen (17), hastanede hayatını kaybetti.
Olay, dün gece Canik ilçesi Yavuz Selim Mahallesi'nde meydana geldi. İlkadım ilçesindeki sahil yolu üzerinde faytonculuk yapan Tahir Gökçen ile iddiaya göre aynı işi yapan H.D. (18) ve kardeşi B.D. (15) arasında, sıra nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Hakan D., üzerinde bulunan ekmek bıçağı ile Tahir Gökçe'yi göğüsünden ve karnından yaraladı. Şüpheli ve kardeşi olay yerinden kaçaren, ağır yaralanan Tahir Gökçen de çevredekiler tarafından otomobille özel hastaneye götürüldü. Tedaviye alınan Gökçen, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olay yerinden kaçan şüpheliler kısa sürede polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

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