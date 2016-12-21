Samsun'da evden hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Hakan AKGÜN/SAMSUN, () - SAMSUN'da bir evden hırsızlık yaptığı iddiasıyla polis tarafından yakalanarak gözaltına alınan ve bugün adliyeye sevk edilen 30 yaşındaki Erol Yılmaz, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Samsun'un İlkadım İlçesi Kadıköy Mahallesi'nde yaşayan 68 yaşındaki Muharrem Özgün, evinden hırsızlık yapıldığı iddiasıyla polise başvurdu. İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri yaptığı çalışma sonucu hırsızlığı Erol Yılmaz'ın yaptığını tespit etti. Erol Yılmaz'ı takibe alan polisler, metruk bir binaya girdiği sırada yakaladı. Binada da arama yapan ekipler, evden çalınan 1 teyp, 1 radyo, 2 halı, 1 fırın ve çeşitli hırdavat malzemelerini ele geçirdi. Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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