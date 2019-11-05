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Samsun'da, doktorun WhatsApp paylaşımına soruşturma (2)
DOKTOR AÇIĞA ALINDI Samsun'un Bafra ilçesinde, meslektaşlarıyla ortak WhatsApp grubundan İslam dininin değerlerine hakaret içeren ifadeler paylaştığı öne sürülen doktor A.Ş.O. (54), hakkında başlatılan idari soruşturma kapsamında...
GÜVENLİK 04.11.2019, 23:03
DOKTOR AÇIĞA ALINDI
Samsun'un Bafra ilçesinde, meslektaşlarıyla ortak WhatsApp grubundan İslam dininin değerlerine hakaret içeren ifadeler paylaştığı öne sürülen doktor A.Ş.O. (54), hakkında başlatılan idari soruşturma kapsamında açığa alındı.
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