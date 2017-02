Samsun'da doğalgaz kesintisi şüphelileri serbest

Hakan ÇELİKBAŞ-Yaprak KOÇER/SAMSUN, () - SAMSUN'da altyapı çalışması sırasında doğalgaz ana hat borusunun zarar görmesi ve kent merkezine 2 gün boyunca gaz verilmemesinin ardından polis olayla ilgisi olduğu iddia edilen 1'i mühendis, 4 kişiyi gözaltına aldı. Türk Ceza Kanunun'da 151-152'nci maddeleri gereğince 'mala zarar vermek' suçundan 6 ile 8 yıl arası hapis cezası istenmiyle adliyeye sevk edilen 4 kişi, savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. SAMGAZ Genel Müdürü Yılmaz Kolsan, "Yüzde 20'lik kısım kaldı. Gün içinde bu yüzde 20'lik kısmı da bitirmeyi ve gerekli kontrolleri yapmayı planlıyoruz" dedi.

Samsun'un merkez Tekkeköy İlçesi Kirazlık mevkiinde geçen cumartesi günü sabaha karşı, yol yapım çalışmaları sırasında doğalgaz çelik ana hat borusunun zarar görmesi üzerine kente doğalgaz akışı sağlanamadı. Yaklaşık 40 saat süren doğalgaz kesintisi nedeniyle merkez Canik, İlkadım ve Atakum ilçelerinde vatandaşlar tüp kuyruğuna girdi.

Mağdur olanlar evlerinde yemek yapabilmek için tüp ve ısınmak için de elektrikli ısıtıcı almak amacıyla uzun kuyruklar oluşturdu. Olayla ilgili açıklama yapan Samsun Valisi İbrahim Şahin, "Bu olumsuzluğu Samsun halkına reva görenlere idari, adli tüm işlemler en yakından takip edilip gereği yapılacaktır" dedi.

Dün zarar gören doğalgaz boru hattının onarılmasının ardından kent merkezine doğalgaz verildi. Olayla ilgili soruşturma başlatan savcılık, altyapı çalışmasını yürüten ve olayın sorumlusu olduğu iddia edilen firmada görevlileri jeoloji mühendisi Ahmet A., kepçe operatörü Ramazan Ş., işçiler Berat A. ve Kazım Ş. hakkında gözaltı kararı verdi. Polis tarafından gözaltına alınan 4 kişiden jeoloji mühendisi Ahmet A. ifadesinde, "Olay sırasında çalışma alanında değildim. Boru hattının zarar gördüğünü telefonla öğrendim ve olay yerine gittim. Benim bir sorumluluğum yoktur" diye ifade verdi.

Polis merkezindeki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, bugün Türk Ceza Kanunu'nun 151-152. maddeleri gereğince 6 ile 8 yıl arası hapis cezası istenen 'mala zarar vermek' suçundan adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, Cumhuriyet savcısına verdikleri ifadelerin ardından serbest bırakıldı.

SAMGAZ GENEL MÜDÜRÜ KOLSAN: YÜZDE 20'LİK KISIM KALDI

SAMGAZ Genel Müdürü Yılmaz Kolsan, doğalgazla ilgili yapılan çalışmalarda gelinen son durum ile ilgili bilgi verdi. Yaşanan sorundan 29 bin 175 binanın etkilendiğini söyleyen Kolsan, "30 ekip hala sahalarda çalışıyoruz. Şu anda vatandaşlarımızın ne kadar kısa sürede sorunu çözebiliriz buna odaklandık. Şu anda SAMGAZ'ın hasarını, kaybını düşünmüyorum. Bir gün çıkacaktır bu. Şu süreci bir atlatalım nelerle karşılaştık, bizim almamız gereken bir ders var mı veya kurumlara ve vatandaşlara vermemiz gereken başka bir önlem planı var mı bunları da düşünüp kendimizi de test edeceğiz. Samsun'un tamamına gazı vermeyi düşünüyoruz. Şu an Samsun'un bütün hastanelerinde gaz sağlandı, okullara çok önem verdik gece sabaha kadar bütün okulları tek tek gezdik okullarda gaz var. Resmi kurum kuruluşlarda gaz var. 29 bin 175 bina bu durumdan etkilendi. Ekiplerimiz yüzde 80 oranında bu binalara ulaşıldı. Yüzde 20'lik kısım kaldı. Gün içinde bu yüzde 20'lik kısmı da bitirmeyi ve gerekli kontrolleri yapmayı planlıyoruz. Bazen basınçtan gelen sorunlar oluyor. Ekiplerimiz yavaşlayabiliyor derken aksayabilir ama gün içinde bu yüzde 20'lik kısmı da bitireceğiz" dedi.

Ani basınç düşüşü sonrasında sisteme doğalgaz verilmesine rağmen bina önlerinde bulunan regülatörlerin gaz akışını kesmesi nedeniyle bazı vatandaşların SAMGAZ ekiplerini beklemeden kendi imkanlarıyla regülatörlere müdahale edip gaz akışını sağlamasıyla ilgili de konuşan Kolsan, "Bunu tavsiye etmiyoruz ancak yapana da engel olamıyoruz. Bizim elimizde 29 bin 175 binanın adreslerini ada, pafta, parsel numarasıyla beraber haritalarını ekiplerimize dağıttık tek tek binalara gidip işaretliyorlar kontrol yapıyorlar. Bu yüzde 20'lik kısımda belki vatandaşlarımızın doğalgaz kullanıyor da olabilir ancak biz ona bakmıyoruz tek tek gidip bakacağız" diye konuştu.

Yapılan projelerle ilgili olarak kamu kurumlarının özel şirketlerin resmi olarak kendilerine söz konusu alanda doğalgaz hattının bulunup bulunmadığını sorması halinde kendilerine gerekli koordinatları verdiklerini söyleyen Kolsan, "Bu şu demek değil 'Ben sana koordinatları verdim ne halin varsa gör' SAMGAZ hiçbir zaman bu minvalde bakmıyor olaya. Koordinatları veriyoruz proje işliyor varsa yapılması gereken değişiklikler kendileri yapıyor. Biz her zaman şunu söylüyoruz kazı yapacakken proje alanınıza 187'yi arayın bizden nezaretçi talep edin. Biz her zaman bunu söylüyoruz. Koordinatlarımı vermiş olmam demek beni oraya bir daha çağırmanıza gerek yok demek değil. Ama işte olmuyor buna rağmen nezaretçi talep edilmeden yapılan kazılar oluyor buna bir şey diyemiyorum tabi. Biz doğalgaz hatlarımız yerlerini belirten koordinatları kurumlara sunduk. Bu olayda bize bu hasar öncesinde gelmiş olan bir nezaretçi talebi yok. Hasar sonrasında yapılan hasar ihbarı var" diye konuştu.



FOTOĞRAFLI