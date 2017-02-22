Samsun'da DEAŞ üyesi 2 kişi yakalandı

SAMSUN, () - SAKARYA Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin DEAŞ terör örgütüne yönelik yaptığı operasyon kapsamında Samsun'da 2 Iraklı yakalanıp gözaltına alındı.

İstanbul Ortaköy'de yılbaşı gecesi DEAŞ terör örgütü mensubu tarafından gerçekleştirilen terör saldırısında 39 kişinin öldürülmesinin ardından Sakarya Emniyet Müdürlüğü tarafından önceki gün DEAŞ operasyonu başlatıldı. Operasyon kapsamında DEAŞ silahlı terör örgütü mensubu oldukları öne sürülen Anmar Muhammed Khadim Al I. ve Muhammed Hamad Ali AL I. ile bağlantısı olduğu ortaya çıkan Iraklı 57 yaşındaki Shihab Hamed Ali A. ile 23 yaşındaki Hasan Ammer A., Samsun'da olduğu ortaya çıktı. Yapılan belirlenemin ardından şüpheliler Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İlkadım ve Canik ilçelerinde yakalanarak gözaltına alındı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan iki şüpheli bugün Sakarya'ya gönderildi.