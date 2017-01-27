Samsun'da DEAŞ şüphelisi serbest

Hakan AKGÜN/SAMSUN, () - SAMSUN'da terör örgütü DEAŞ'e para aktardığı iddiasıyla adliyeye sevk edilen Suriyeli 25 yaşındaki Hani Ramadan, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Samsun Emniyet Mdürlüğü Terörle Mücade Şube Müdürlüğü ekipleri, sürdürdükleri soruşturma kapsamında Atakum İlçesi'nde bulunan Yeni Mahalle'de bir eve operasyon yaptı. Operasyonda sahte belgeler hazırlayıp terör örgütü DEAŞ'a kazanç elde edip para aktardığı iddia edilen Suriye uyruklu Hani Ramadan gözaltına alındı. Eminyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli çıkarıldığı mahkemece yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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