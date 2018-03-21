Samsun'da DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı

Samsun İl Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, bu sabah kent merkezinde belirlenen evlere operasyon düzenledi. Operasyonda terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddia edilen Irak uyruklu 1'i kadin 4 kişi gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler daha sonra ifadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.
Samsun İl Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, bu sabah kent merkezinde belirlenen evlere operasyon düzenledi. Operasyonda terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddia edilen Irak uyruklu 1'i kadin 4 kişi gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler daha sonra ifadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.