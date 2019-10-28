banner314

banner325

Son Dakika

Samsun'da DEAŞ operasyonu: 12 gözaltı

SAMSUN'da, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla 12 Irak uyruklu gözaltına alındı.  İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, kent genelinde terör örgütü...

GÜVENLİK 28.10.2019, 10:47
Samsun'da DEAŞ operasyonu: 12 gözaltı
SAMSUN'da, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla 12 Irak uyruklu gözaltına alındı. 
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, kent genelinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenledi. İlkadım, Atakum ve Canik ilçelerinde belirlenen adreslere, eş zamanlı baskınlar gerçekleştirildi. Operasyonlarda, 12 Irak uyruklu gözaltına alınırken, adreslerde bulunan dijital materyallere incelenmek üzere el koyuldu. Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Yorumlar (0)
19°
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 28 Ekim 2019
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P