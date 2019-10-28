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Samsun'da DEAŞ operasyonu: 12 gözaltı
SAMSUN'da, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla 12 Irak uyruklu gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, kent genelinde terör örgütü...
GÜVENLİK 28.10.2019, 10:47
SAMSUN'da, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla 12 Irak uyruklu gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, kent genelinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenledi. İlkadım, Atakum ve Canik ilçelerinde belirlenen adreslere, eş zamanlı baskınlar gerçekleştirildi. Operasyonlarda, 12 Irak uyruklu gözaltına alınırken, adreslerde bulunan dijital materyallere incelenmek üzere el koyuldu. Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, kent genelinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenledi. İlkadım, Atakum ve Canik ilçelerinde belirlenen adreslere, eş zamanlı baskınlar gerçekleştirildi. Operasyonlarda, 12 Irak uyruklu gözaltına alınırken, adreslerde bulunan dijital materyallere incelenmek üzere el koyuldu. Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.
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