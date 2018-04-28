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Samsun'da bonzai ile yakalanan şüpheli tutuklandı

SAMSUN'da polisin 217 gram bonzai ile yakaladığı Aşkın Ç., uyuşturucu ticaretinden tutuklandı. Samsun'da sokakta uyuşturucu satanlara yönelik çalışma yürüten İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri,...

Samsun'da bonzai ile yakalanan şüpheli tutuklandı
SAMSUN'da polisin 217 gram bonzai ile yakaladığı Aşkın Ç., uyuşturucu ticaretinden tutuklandı.
Samsun'da sokakta uyuşturucu satanlara yönelik çalışma yürüten İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İlkadım ilçesinde bulunan Cedit Mahallesi'nde uyuşturucu madde sattığını tespit ettiği Aşkın Ç.'yi takibe aldı. Ekipler, bir kişiye uyuşturucu madde sattığını tespit ettikleri şüpheliyi evden çıkarken gözaltına aldı. Şüphelinin evinde de arama yapan polis, toplam 217.14 gram bonzai ele geçirdi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Aşkın Ç, bugün sevk edildiği nöbetçi mahkemece 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

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