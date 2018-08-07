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Samsun'da boğulma tehlikesi geçiren genç, kurtarılamadı

SAMSUN'da geçen Cumartesi denizde boğulma tehlikesi geçiren ve hastaneye kaldırılan Muhammet Raşit Kırgızlı (17), yaşamını yitirdi. Atakum ilçesi Adnan Menderes Bulvarı Çobanlı İskelesi mevkisinde denize giren Muhammed Raşit Kırgızlı,...

Samsun'da boğulma tehlikesi geçiren genç, kurtarılamadı
SAMSUN'da geçen Cumartesi denizde boğulma tehlikesi geçiren ve hastaneye kaldırılan Muhammet Raşit Kırgızlı (17), yaşamını yitirdi.
Atakum ilçesi Adnan Menderes Bulvarı Çobanlı İskelesi mevkisinde denize giren Muhammed Raşit Kırgızlı, suda çırpınmaya başladı. Samsun Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı cankurtaranlar tarafından denizden çıkarılan Kırgızlı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alındı. Muhammed Raşit Kırgızlı, hastanede tüm müdahalelere rağmen bugün yaşamını yitirdi. Gencin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna götürüldü.

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