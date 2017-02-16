Samsun'da bıçakla yaralama şüphelisi yakalandı

Hakan ÇELİKBAŞ/SAMSUN, ()-SAMSUN'da alacak kavgasında 52 yaşındaki Alaattin Çetinkaya'yı belinin iki yerinden bıçakla yaraladığı iddia edilen 53 yaşındaki Hüseyin T.polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, iki gün önce İlkadım İlçesi Kılıçdede Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre aralarında alacak meselesinden husumet bulunan Hüseyin T. ile Alaattin Çetinkaya yolda karşılaşınca tartışma çıktı. Tartışmanın uzayıp kavgaya dönüşmesi üzerine Hüseyin T. üzerindeki bıçakla Çetinkaya'yı belinin iki yerinden yaraladı. Yaralı olay yerine gelen ambulans ile Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, Hüseyin T.'yi dün yakalayıp gözaltına aldı. Polisteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından da şüpheli bugün adliyeye sevk edildi.

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