Samsun'da AVM'de laf atma kavgasında Afgan genç öldürüldü

Hakan AKGÜN / SAMSUN, () - SAMSUN'da bir alışveriş merkezinde laf atma yüzünden çıkan kavgada, Afganistan uyruklu 18 yaşındaki Arif Pastho bıçaklanarak öldürüldü.

Olay, Samsun'un Canik İlçesi'nde bulunan bir alışveriş merkezinin 3'ncü katındaki restoran kısmında bugün saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Kız arkadaşıyla alışveriş merkezinde gezen 20 yaşındaki Arif C.A. ile Arif Pashto arasında iddiaya göre laf atma yüzünden kavga çıktı. Kavganın büyümesi üzerine Arif C.A. bıçakla Arif Pashto'yu sırtından, karnından ve koltuk altından bıçaklayarak kaçtı. Ağır yaralanan Arif Pashto ambulansla kaldırıldığı Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde öldü. Kaçan şüpheli Arif C.A. kısa sürede yakalanarak İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

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