Samsun'da AVM cinayeti şüphelisi adliyede

SAMSUN'da bir alışveriş merkezinde,kız yüzünden çıktığı öne sürülen kavgada Afganistan uyruklu 18 yaşındaki Arif Pastho'yu bıçaklayarak öldürdüğü suçlamasıyla gözaltına alınan 20 yaşındaki Arif Cem A. adliyeye sevk edildi.Olay, dün bir alışveriş merkezinde meydana geldi. Arif Cem A., kız arkadaşına baktığı iddiasıyla Afganistan uyruklu olan Arif Pashto ile tartıştı. Tartışma kavgaya dönüşürken, Arif Cem A. üzerindeki bıçakla Afgan genci karnından, sırtından ve koltuk altından ağır yaraladı. Şüpheli kaçarken, yaralı olay yerine gelen ambulansla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, Arif Cem A.'yı kısa sürede yakalayıp gözaltına aldı. Polisteki işlemleri tamamlanan şüpheli bugün adliyeye sevk edildi.

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