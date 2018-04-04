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Samsun'da aranan 7 kişiden 3'ü tutuklandı

SAMSUN'da polis, aralarında 'kasten öldürme' suçundan 19 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş cezası bulunan şüpheli ile araması bulunan 6 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerden 3'ü mahkemece tutuklandı. Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş...

Samsun'da aranan 7 kişiden 3'ü tutuklandı
SAMSUN'da polis, aralarında 'kasten öldürme' suçundan 19 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş cezası bulunan şüpheli ile araması bulunan 6 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerden 3'ü mahkemece tutuklandı.
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Bürosu ekipleri, Emniyet Genel Müdürlüğünün koordinesinde, ülke genelinde işlenen suçlarla ilgili aranan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. Samsun genelinde yapılan operasyonlarda, 'kasten öldürme' suçundan 19 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Gençosman Uzuntaş, 'adam yaralama' suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Tuncay Acar (23), 'hırsızlık' suçundan kesinleşmiş 4 yıl 2 ay hapis cezası olan Yıldıray Akçagöz (44) ile çeşitli suçlardan aranan Yusuf K., Tanju A., Onur Ç., ve Cihan H. yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler bugün adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkan Gençosman Uzuntaş, Tuncay Acar ve Yıldıray Akçagöz tutuklanırken diğer şüpheliler ise serbest bırakıldı.

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