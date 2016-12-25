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Samsun'da amatör maçta kavga; 3 futbolcu yaralandı

Hakan ÇELİKBAŞ/SAMSUN, () - SAMSUN'da amatör futbol maçında futbolcular arasında çıkan kavgada 3 sporcu yaralandı. Olay, Canik İlçesi'ne bağlı Dereler Mahallesi'nde bulunan Sini Çim Saha'da Amatör U19 Ligi'nde mücadele eden Kızılırmakspor...

Samsun'da amatör maçta kavga; 3 futbolcu yaralandı

Hakan ÇELİKBAŞ/SAMSUN, () - SAMSUN'da amatör futbol maçında futbolcular arasında çıkan kavgada 3 sporcu yaralandı.
Olay, Canik İlçesi'ne bağlı Dereler Mahallesi'nde bulunan Sini Çim Saha'da Amatör U19 Ligi'nde mücadele eden Kızılırmakspor ve Selanikspor arasındaki maçın 56'ncı dakikasında meydana geldi. İki takım futbolcuları arasında belirlenemeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavgada Kızılırmakspor'dan kaleci 18 yaşındaki Batuhan Büyükkeskin, futbolcular 18 yaşındaki Mustafa Demirci ve Berk Duyan yumruk ve tekme darbeleriyle yaralandı. Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekipleri müdahele ettiği kavgada yaralılar ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sporcuların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, polis soruşturma başlattı.

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