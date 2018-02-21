Samsun'da 7 farklı hırsızlık olayının şüphelisi yakalandı (2)

TUTUKLANDI
Samsun'da, farklı 7 hırsızlık suçundan dosyası bulunan, polisin takibi sonucu gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen İbrahim Özdemir (18), mahkemece tutuklandı.
TUTUKLANDI Samsun'da, farklı 7 hırsızlık suçundan dosyası bulunan, polisin takibi sonucu gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen İbrahim Özdemir (18), mahkemece tutuklandı.
21 Şubat 2018 Çarşamba 17:38
TUTUKLANDI
Samsun'da, farklı 7 hırsızlık suçundan dosyası bulunan, polisin takibi sonucu gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen İbrahim Özdemir (18), mahkemece tutuklandı.
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