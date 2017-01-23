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Samsun'da 60 yaşındaki çift soba kurbanı

SAMSUN, () - SAMSUN'un Alaçam İlçesi'nden sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen ikisi de 60 yaşındaki Gülşen- Nami Alkan çifti öldü. Alaçam İlçesi'nde dün gece meydana gelen olayda Nami Alkan ve eşi Gülşen Alkan, iddiaya...

Samsun'da 60 yaşındaki çift soba kurbanı

SAMSUN, () - SAMSUN'un Alaçam İlçesi'nden sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen ikisi de 60 yaşındaki Gülşen- Nami Alkan çifti öldü.
Alaçam İlçesi'nde dün gece meydana gelen olayda Nami Alkan ve eşi Gülşen Alkan, iddiaya göre oturma odasında soba yanarken uyudu. Sabah eve gelen yakınları zile bastı, ancak kapıyı açan olmadı. Bunun üzerine şüphelenip kapıyı kırarak içeri giren yakınları, Alkan çiftinin cansız bedenleri ile karşılaştı. Olay yerine çağırılan polisin yaptığı incelemenin ardından çiftin cesedi Alaçam İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan ilk incelemede çiftin karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlendi.
Olayla ilgili polis tarafından başlatılan soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

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