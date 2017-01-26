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Samsun'da 6 kilo bonzai ile yakalanan 3 kişiden 2'si tutuklandı

Hakan AKGÜN/SAMSUN, () - SAMSUN'da polisin yaptığı operasyonda 6 kilo 51 gram bonzai, 100 miligram amonyak, yaklaşık 50 gram kokain ile ele geçirilen 3 kişiden 2'si sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu...

Samsun'da 6 kilo bonzai ile yakalanan 3 kişiden 2'si tutuklandı

Hakan AKGÜN/SAMSUN, () - SAMSUN'da polisin yaptığı operasyonda 6 kilo 51 gram bonzai, 100 miligram amonyak, yaklaşık 50 gram kokain ile ele geçirilen 3 kişiden 2'si sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün İstanbul'dan kente uyuşturucu madde getirileceği ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, İstanbul'dan otobüsle kente gelen 40 yaşındaki Bülent V.'yi takibe aldı. Bülent V., Çarşamba İlçesi'ndeki bir dinlenme tesisinde otobüsten inip 34 KK 7524 plakalı otomobile binince ekipler düğmeye bastı.
Polis, BÜlent V. ile araçtaki Sercan Y. ve Fatih A.'yı da gözaltına alındı. Yapılan aramada, Bülent V.'nin valizinde 6 ayrı paket halinde toplam 6 kilo 51 gram sentetik kannabinoid maddesi (bonzai), bagajda ise uyuşturucu madde katkısında kullanıldığı değerlendirilen 100 miligram amonyak, otomobil içerisinde zulalanmış 48.87 gram kokain maddesi ele geçirildi.
Gözaltına alınarak emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra Çarşamba Adliyesi'ne çıkarılan Bülent V. ve Sercan Y. sevk edidikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken Fatih A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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