Samsun'da 5 FETÖ şüphelisi adliyeye sevk edildi

SAMSUN merkezli FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 23 şüpheliden 5'i bugün adliyeye sevk edildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekiplerinin Samsun merkezli İsanbul, Ankara ve Kırklareli illerinde 3 gün önce FETÖ/PDY operasyonu gerçekleştirdi. 90 polisin tkatıldığı operasyonda, içlerinde 'ByLock' kullananlar, öğrenciler, daha önce ihraç edilen kamu görevlileri ve işadamının bulunduğu 23 kişi gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü'nde sorguları tamamlanan şüphelilerden Abdullah E., Cengiz G., Muzaffer E., İlker E. ve Ali Rıza Ü. bugün adliyeye sevk edildi.



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