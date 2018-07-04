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Samsun'da 4 FETÖ şüphelisi adliyede

Hakan AKGÜN/SAMSUN, () - SAMSUN merkezli 8 ilde, 27 Haziran'da düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 9 kişiden 4'ü, işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi. Mahkemeye dün çıkarılan 5 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Samsun...

Samsun'da 4 FETÖ şüphelisi adliyede

Hakan AKGÜN/SAMSUN, () - SAMSUN merkezli 8 ilde, 27 Haziran'da düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 9 kişiden 4'ü, işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi. Mahkemeye dün çıkarılan 5 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri, 27 Haziran Çarşamba günü, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Samsun merkezli İstanbul, Kocaeli, Trabzon, Bursa, Kayseri, Konya ve Ankara'da operasyon düzenledi. Eş zamanlı operasyonlarda, örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock'u kullandığı iddiasıyla 9 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ele geçirilen dijital verilere incelenmek üzere el koyuldu. Sağlık kontrolünden geçirilen 9 şüpheli, ifadeleri alınmak üzere Samsun İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Emniyette işlemleri tamamlanan 1'i avukat 4 kişi, bugün adliyeye sevk edildi. Diğer şüpheliler ise dün çıkarıldığı nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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