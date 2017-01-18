Samsun'da 37'si tutuklu 74 FETÖ sanığı hakim karşısında

Hakan ÇELİKBAŞ/SAMSUN, () - SAMSUN'da FETÖ/PDY terör örgütü üyesi olduğu iddia edilen 37'si tutuklu 74 sanığın yargılanmasına bugün başlandı. Mahkemede tutuksuz olarak yargılanan ve MHP eski Samsun Milletvekili Ahmet Aydın, suçlamaları kabul etmedi.

Samsun'un Bafra İlçesi'nde polis tarafından bir süre önce gerçekleştirilen FETÖ/PDY operasyonunda içlerinde işadamları, esnaflar, ve öğretmelerin bulunduğu 74 kişi gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 37'si tutuklanmış 37 şüpheli ise adli kontrol altında tutulmak kaydıyla serbest bırakıldı.

Samsun 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'terör örgütü üyesi olmak' suçundan haklarında 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan 37'si tutuklu 74 sanığın yargılanmasına bugün başlandı. Yargılama, Cumhuriyet Savcısı İsa Fidan Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Sanıklardan, bir süre tutuklu kaldıktan sonra itiraz üzerine tahliye edilen MHP eski Samsun milletvekili işadamı Ahmet Aydın mahkeme heyetine, "Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Önceki ifadelerim geçerlidir" dedi.

Kendisi hakkında iddianamede T.S. adlı kişinin beyanında 17-25 Aralık'tan sonra sahibi olduğu tavuk çiftliğimden, cemaat yurtlarına tavuk ve yumurta gönderdiğimi söylediğini kaydeden Ahmet Aydın, şunları söyledi:

"Ben Ay-Pi tavukçuluğun sahibiyim. Satamadığımız ciğer, taşlık kanat gibi parçalarla, kırık yumurtaları zaten herkese gönderiyoruz. T.S.'yi tanımam. Belki ona da gördermişimdir. Terör örgütüne üyeliği ve terör örgütüne yardım suçlamalarını kabul etmiyorum. 17-25 Aralık'tan sonra zaten ben ayrıldım. Benim taşınmazlarımda tedbir kararı vardır. İmza yükümlülüğüm vardır. Yurt dışında işlerim olmaktadır. Tedbir kararlarının kaldırılmasını talep ediyorum. Şirketimin üzerinde bulunan tedbirlerden dolayı ciddi olarak sıkıntı var."

Tutuksuz sanıklardan, öğretmenlikten ihraç edilen ve emniyetin ablası olduğu iddia edilen Derya Uzun ise, "Benim bayan polislerden sorumlu kişi olduğum söylenmiş. İddianamede okuduğumda şoke oldum. Ben, bir bayan polis bile tanımam. Emniyette ifadem alınırken bile bu konuyla ilgili bir şey sorulmadı. Suçlamayı kabul etmiyorum. Ben vatanıma ihanet etmem, kimseye de ettirmem" diye konuştu.

Derya Uzun'un eşi olan ve öğretmenlikten ihraç edilen tutuksuz sanık Eyüp Uzun da, "Benim hakkımda emniyetin imamı denmiş. Ben kesinlikle bu suçu kabul etmiyorum. Eşime ve bana iftira atıldı" dedi.

Sanıkların bir kısmının ifadelerini tamamlayan mahkeme heyeti, ifadeleri alınamayan diğer sanıkların da dinlenmesi için duruşmayı yarına erteledi.

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