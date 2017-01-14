Samsun'da 3 akademisyene ByLock gözaltısı

SAMSUN'da Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde görev yapan 3 akademisyen, kriptolu haberleşme programı ByLock kullandıkları iddiasıyla gözaltına alındı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri bugün FETÖ/PDY operasyonu gerçekleştirdi. Operasyon kapsamında ByLock kullandıkları iddia edilen İlahiyat Fakültesi'nden Yrd.Doç. Yakup K., Hukuk Fakültesi'nden Yrd.Doç. Ali E. ve Tıp Fakültesi'ndeni Uzm.Dr. Coşkun K. gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü'ne getirildikleri öğrenilen 3 akademisyenle ilgili soruşturma sürüyor.

Öte yandan gözaltına alınan akademisyenlerin daha öncede FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alındığı ve adli makamlarca serbest bırakıldığı, Yrd.Doç. Ali E.'nin ise görevine iade edildiği belirtildi.



