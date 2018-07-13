Samsun'da, 2 uyuşturucu satıcısı tutuklandı

SAMSUN’da, ‘torbacı’ diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik başlatılan uyuşturucu operasyonunda, 6 şüpheliden 2’si tutuklandı.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, dün ‘torbacı’ diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik başlattığı operasyonda 6 kişiyi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların üzerlerinde ve evlerinde yapılan aramalarda 0,77 gram sentetik uyuşturucu, 20 kapsül uyuşturucu hap, bir miktar esrar, ruhsatsız tabanca, mermiler, 2 ruhsatsız pompalı tüfek ve 6 bin dal makarona basılmış kaçak sigara ele geçirildi.6 şüpheliden 2'sinin emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra bugün Samsun Adliyesi’ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkan şüphelilerden Ömer Furkan S. ve Talip D., tutuklanırken, diğer 4 şüphelinin ise emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

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