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Samsun'da 2 polis FETÖ'den tutuklandı

SAMSUN, ()-SAMSUN'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen 7 polisten 2'si tutuklandı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, 5 gün önce FETÖ/PDY operasyonu gerçekleştirdi. Operasyon...

Samsun'da 2 polis FETÖ'den tutuklandı

SAMSUN, ()-SAMSUN'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen 7 polisten 2'si tutuklandı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, 5 gün önce FETÖ/PDY operasyonu gerçekleştirdi. Operasyon kapsamında komiser yardımcıları Tahir K. (43), Okan G. (39), Dursun Göktaş (43), Fahrettin Geçgel (33), polis memuru İdris K. (44), Fatih Sultan E. (48) ile FETÖ/PDY soruşturması kapsamında bir süre önce görevden ihraç edilen emniyet amiri Ahmet K. (39) gözaltına alındı. 
Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanarak dün adliyeye sevk edilen şüpheliler savcılık ifadelerinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemede de ifade veren şüphelilerden Fahrettin Geçgel ile Dursun Göktaş tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 5 şüpheli ise haklarında yurt dışı çıkış yasağı konulup adli kontrol altında tulmak kaydıyla serbest bırakıldı.

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