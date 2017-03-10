Samsun'da 2 kilo 410 gram bonzai ele geçirildi

Hakan AKGÜN/SAMSUN, () - SAMSUN'da polisin yaptığı operasyonda 2 kilo 410 gram bonzai ele geçirildi. Olayla ilgili baba ve oğlu ile birlikte 3 kişi gözaltına alındı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan kente uyuşturucu getirileceği ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, İstanbul'dan Samsun'a kamyonla gelen 52 yaşındaki Cemil Ç. ve oğlu 26 yaşındaki Ertuğrul Ç.'yi takibe aldı. Ertuğrul Ç., Tekkeköy İlçesi'nde kamyondan inerek motosikletle İlkadım İlçesi'nde bulunan Derebahçe Mahallesi'ne gitti. Polis takip sonrasında kamyonu durdurarak, motosikletin de gittiği adrese operasyon düzenledi. Kamyonda yapılan aramada 4 paket halinde 1 kilo 940 gram bonzai, motorda yapılan aramada ise 1 paket içerisinde 470 gram bonzai olmak üzere toplam 2 kilo 410 gram bonzai ele geçirildi.

Polis olayla ilgili baba ve oğlu ile 26 yaşındaki Oğuzhan U., 19 yaşındaki Onur A. ve 19 yaşındaki Selim Ş.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

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