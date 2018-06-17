Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Akşener: Halep'te, Türkiye'den vatanına giden Suriyeliler ile iftar edeceğim
Egitimde performans sistemii kaldırılacak
Erkeklerde kısırlık beyinde başlıyor
Erkeklerde kısırlık beyinde başlıyor
SON DAKİKA! Öğrenci sigortası emeklilikten sayılacak
Öğrenci sigortası emeklilikten sayılacak
Şırnak'ta çatışmada yaralanan yüzbaşı şehit oldu
Şırnak'tan acı haber: Yüzbaşı Şehit...

Samsun'da 13 yaşındaki çocuk maganda kurşunuyla vuruldu

SAMSUN’da, 13 yaşındaki çocuk nişan merasimi sırasında mahalle muhtarının tabancayla havaya ateş açması sonucu karnından vurularak ağır yaralandı. Samsun’un Atakum ilçesinin Kurugökçe Mahallesi’nde geçen Cuma akşamı saat 23.00...

Samsun'da 13 yaşındaki çocuk maganda kurşunuyla vuruldu
SAMSUN’da, 13 yaşındaki çocuk nişan merasimi sırasında mahalle muhtarının tabancayla havaya ateş açması sonucu karnından vurularak ağır yaralandı.
Samsun’un Atakum ilçesinin Kurugökçe Mahallesi’nde geçen Cuma akşamı saat 23.00 sıralarında meydana gelen olayda, yapılan nişan merasiminde tabancayla havaya rast gele ateş edildi. Tabancadan çıkan kurşunlardan biri Selim F.’nin karnına isabet etti, küçük çocuk ağır yaralandı.  Yaralı çocuk nişan merasimine gelenlerin aracı ile Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Daha sonra olay yerine gelen Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan araştırma sonucunda nişanda Kurugökçe Mahalle Muhtarı Ahmet A. (47) ile Giresun’dan nişana gelen Mustafa A.’nın (53) tabancayla havaya ateş ettiklerini tespit edildi. Tabancalarda yapılan inceleme sonrası Selim F.’nin, muhtar Ahmet A.’nın tabancasından çıkan kurşunla vurulduğu belirlendi. Olaydan sonra kaçan muhtar Ahmet A. ve Mustafa A.’yı jandarma kısa sürede yakalayarak gözaltına alıp silahlarına el koydu.
Jandarmadaki işlemleri tamamlanan Mustafa A. ile muhtar Ahmet A., dün Samsun Adliyesi’ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren şüpheliler tutuklandı. Nişanda yaralanan Selim F.’nin ise sağlık durumunun iyiye gittiği bildirildi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325