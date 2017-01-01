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Samsun'da 1130 paket kaçak sigara ele geçirildi

Hakan AKGÜN/SAMSUN, () - SAMSUN'un Tekkeköy İlçesi'nde, polisin durdurup arama yaptığı otomobilde 1130 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Samsun İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri...

Samsun'da 1130 paket kaçak sigara ele geçirildi

Hakan AKGÜN/SAMSUN, () - SAMSUN'un Tekkeköy İlçesi'nde, polisin durdurup arama yaptığı otomobilde 1130 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Tekkeköy İlçesi'nde yaptığı yol kontrollerinde durdurdukları otomobilde arama yaptı. Aramada, valiz içerisinde 1130 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Polisler otomobilde bulunan ve valizin sahibi olan Murat Cem D.'yi (46) gözaltına aldı. Olayla ilgili polis tarafından başlatılan soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

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