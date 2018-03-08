Samsun Büyükşehir Belediyesi'nden 'dolandırıcılık' uyarısı

SAMSUN Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamayla son dönemde belediye başkanı ve üst düzey bürokratların adı kullanılarak yardım amacıyla para talebinde bulunan dolandırıcılara riayet edilmemesi istendi.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Son zamanlarda Büyükşehir Belediye Başkanımız ve üst düzey bürokratlarımızın isimleri kullanılarak vatandaşlarımızdan 'sosyal hizmetler için yardım' adı altında para talebinde bulunulduğu öğrenilmiştir. Büyükşehir Belediyemizin kesinlikle böyle bir talepte bulunmayacağını bildirir, telefonla masum vatandaşları dolandırmaya niyetlenen bu dolandırıcılara karşı uyanık olunması ve böyle bir durumla karşılaşılması halinde emniyet birimlerine ve belediyemize bilgi verilmesi hususunu kamuoyuna önemle duyururuz."