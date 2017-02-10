Samsu'da FETÖ şüphelisi 28 polis adliyede

Hakan ÇELİKBAŞ / SAMSUN, () - SAMSUN merkezli İstanbul, Sivas ve Tokat illerinde FETÖ/PDY'nin emniyet yapılanmasına yönelik yapılan operasyonda ByLock kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 28 polis adliyeye sevk edildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 3 gün önce Samsun merkezli İstanbul, Sivas ve Tokat illerinde FETÖ/PDY'nin emniyet yapılanmasına yönelik operasyon gerçekleştirdi. Daha önce mesleklerinden ihraç edilen ve içlerinde polis memuru, komiser, komiser yardımcısı ve emniyet amirinin de bulunduğu 28 şüpheli ByLock kullandıkları iddiasıyla gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada ele geçen dijital verilere el kondu, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde 3 gün boyunca sorgulanan ve işlemleri tamamlanan 28 şüpheli bugün adliyeye sevk edildi.

FOTOĞRAFLI