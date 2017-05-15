Samsat'ta 3.4 büyüklüğünde deprem

ADIYAMAN'ın Samsat İlçesi'nde, saat 12.02'de Richter ölçeğine göre 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün merkez üssünü Samsat İlçesi Tepeönü Köyü olarak belirlediği ve yerin 5 kilometre derinliğinde meydana gelen depremde, can ve mal kaybı yaşanmadı. AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı ise yerin 6.9 kilometre derinliğindeki depremin büyüklüğünü 3.3 olarak belirledi.