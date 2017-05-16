Samsat'ta 3.1 büyüklüğünde deprem

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün merkez üssünü Samsat İlçesi olarak açıkladığı yerin 5 kilometre derinliğinde 3.1 büyüklüğünde meydana gelen depremde, can ve mal kaybı yaşanmadı. İlçede dün de öğle saatlerinde 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün merkez üssünü Samsat İlçesi olarak açıkladığı yerin 5 kilometre derinliğinde 3.1 büyüklüğünde meydana gelen depremde, can ve mal kaybı yaşanmadı. İlçede dün de öğle saatlerinde 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti.