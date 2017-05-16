Samsat'ta 3.1 büyüklüğünde deprem

ADIYAMAN'ın Samsat İlçesi'nde, saat 11.47'de Richter ölçeğine göre 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün merkez üssünü Samsat İlçesi olarak açıkladığı yerin 5 kilometre derinliğinde 3.1 büyüklüğünde meydana gelen depremde, can ve mal kaybı yaşanmadı. İlçede dün de öğle saatlerinde 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti.

