Samsat'ta 3.0 büyüklüğünde deprem

SAMSAT (Adıyaman), () - ADIYAMAN'ın Samsat İlçesi'nde akşam saatlerinde Richter ölçeğine göre 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün merkez üssünü Samsat İlçesi'ne bağlı Kovanoluk olarak belirlediği deprem, saat 19.11'de oldu. Yerin 12.7 kilometre derinliğinde meydana gelen depremde, can ve mal kaybı yaşanmadı.