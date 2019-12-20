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Şampiyon sporcu gözyaşlarıyla toprağa verildi
HATAY'ın Dörtyol ilçesinde geçirdiği kalp krizinin ardından kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren vücut geliştirme şampiyonu ve eğitmeni Mehmet Mete Yıldız (44), gözyaşlarıyla toprağa verildi. Dörtyol ilçesi Numune Evler Mahallesi'ndeki...
GÜVENLİK 20.12.2019, 13:45
HATAY'ın Dörtyol ilçesinde geçirdiği kalp krizinin ardından kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren vücut geliştirme şampiyonu ve eğitmeni Mehmet Mete Yıldız (44), gözyaşlarıyla toprağa verildi.
Dörtyol ilçesi Numune Evler Mahallesi'ndeki evinde dün akşam saatlerinde rahatsızlanan vücut geliştirme şampiyonu ve eğitmeni Mehmet Mete Yıldız, yakınlarının çağırdığı ambulansla Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenip, tedaviye alınan Yıldız, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Aynı zamanda veteriner hekim olan şampiyon sporcu Yıldız'ın cenazesi, bugün öğlende İmamı Azam Camisi avlusuna getirildi. Kılınan cenaze namazının ardından Yıldız'ın cenazesi, gözyaşları arasında Özerli Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Dörtyol ilçesi Numune Evler Mahallesi'ndeki evinde dün akşam saatlerinde rahatsızlanan vücut geliştirme şampiyonu ve eğitmeni Mehmet Mete Yıldız, yakınlarının çağırdığı ambulansla Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenip, tedaviye alınan Yıldız, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Aynı zamanda veteriner hekim olan şampiyon sporcu Yıldız'ın cenazesi, bugün öğlende İmamı Azam Camisi avlusuna getirildi. Kılınan cenaze namazının ardından Yıldız'ın cenazesi, gözyaşları arasında Özerli Mezarlığı'nda toprağa verildi.
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