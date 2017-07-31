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Saman yüklü kamyon, TIR çarptı: 1 yaralı

KONYA'da saman balyası yüklü kamyonun, kırmızı ışıkta bekleyen TIR'a arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada kamyon sürücüsü 48 yaşındaki Önder Karaca yaralandı. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtulan Karaca'nın...

Saman yüklü kamyon, TIR çarptı: 1 yaralı
KONYA'da saman balyası yüklü kamyonun, kırmızı ışıkta bekleyen TIR'a arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada kamyon sürücüsü 48 yaşındaki Önder Karaca yaralandı. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtulan Karaca'nın cep telefonunu bir an olsun elinden bırakmaması dikkat çekti.  
Kaza, dün saat 22.00 sıralarında Konya-Adana Karayolu Türkmen Mahallesi Mevkii'nde meydana geldi. Önder Karaca yönetimindeki saman balyası yüklü kamyon, kırmızı ışıkta bekleyen Hüseyin Uğurgil yönetimindeki 34 JP 1684 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle kamyon sürücüsü Önder Karaca, araç içinde sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen itfaiye ekipleri, Karaca'yı yarım saat süren çalışmayla sıkıştığı yerden kurtardı. Sağlık görevlileri tarafından sedyeye alınan Önder Karaca, cep telefonunu bir an olsun elinden bırakmadı. Yaralı Karaca ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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