Flaş Haberİmamoğlu, depremle ilgili suskunluğunu bozdu
Son Dakika
Saman balyası yüklü kamyon devrildi, sürücü yaralandı
SİVAS'ta, saman balyası yüklü kamyonun devrilmesi sonucu sürücü yaralandı. Kaza, saat 17.30 sıralarında Sivas-Erzincan karayolu 4 Eylül Sanayi Sitesi kavşağında meydana geldi. Sivas'ın Kangal ilçesinden, Ordu'ya giden Veli Kalkan (24)...
GÜVENLİK 29.09.2019, 19:30
SİVAS'ta, saman balyası yüklü kamyonun devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
Kaza, saat 17.30 sıralarında Sivas-Erzincan karayolu 4 Eylül Sanayi Sitesi kavşağında meydana geldi. Sivas'ın Kangal ilçesinden, Ordu'ya giden Veli Kalkan (24) yönetimindeki 27 NS 007 plakalı saman balyası yüklü kamyon, kavşaktan döndüğü sırada aşırı yük nedeniyle devrilerek yan yattı. Kazanın haber verilmesi olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Veli Kalkan yaralandı. Yaralanan sürücü ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Kaza nedeniyle Sivas- Erzincan karayolunda trafik bir süre polis ekipleri tarafından kontrollü sağlandı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaza, saat 17.30 sıralarında Sivas-Erzincan karayolu 4 Eylül Sanayi Sitesi kavşağında meydana geldi. Sivas'ın Kangal ilçesinden, Ordu'ya giden Veli Kalkan (24) yönetimindeki 27 NS 007 plakalı saman balyası yüklü kamyon, kavşaktan döndüğü sırada aşırı yük nedeniyle devrilerek yan yattı. Kazanın haber verilmesi olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Veli Kalkan yaralandı. Yaralanan sürücü ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Kaza nedeniyle Sivas- Erzincan karayolunda trafik bir süre polis ekipleri tarafından kontrollü sağlandı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
21°
açık
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 29 Eylül 2019
|İmsak
|05:27
|Güneş
|06:52
|Öğle
|12:59
|İkindi
|16:18
|Akşam
|18:57
|Yatsı
|20:16
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|6
|14
|2. Fenerbahçe
|6
|11
|3. Gazişehir
|5
|10
|4. Sivasspor
|6
|9
|5. Konyaspor
|6
|9
|6. Galatasaray
|6
|9
|7. Başakşehir
|6
|8
|8. Denizlispor
|6
|8
|9. Antalyaspor
|6
|8
|10. Ankaragücü
|6
|8
|11. Çaykur Rizespor
|6
|8
|12. Malatyaspor
|6
|7
|13. Kasımpaşa
|6
|7
|14. Trabzonspor
|5
|6
|15. Beşiktaş
|5
|5
|16. Göztepe
|5
|5
|17. Kayserispor
|6
|3
|18. Gençlerbirliği
|6
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Akhisar Bld.Spor
|6
|13
|2. Bursaspor
|6
|12
|3. Ümraniye
|6
|11
|4. Hatayspor
|6
|11
|5. Balıkesirspor
|6
|10
|6. Keçiörengücü
|6
|10
|7. Adana Demirspor
|5
|9
|8. Fatih Karagümrük
|6
|9
|9. İstanbulspor
|6
|9
|10. Altay
|6
|9
|11. Osmanlıspor
|5
|7
|12. Erzurum BB
|6
|7
|13. Adanaspor
|6
|6
|14. Altınordu
|5
|4
|15. Menemen Belediyespor
|5
|4
|16. Boluspor
|6
|2
|17. Giresunspor
|6
|2
|18. Eskişehirspor
|6
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|7
|21
|2. Man City
|7
|16
|3. Leicester City
|7
|14
|4. West Ham
|7
|12
|5. Tottenham
|7
|11
|6. Chelsea
|7
|11
|7. Bournemouth
|7
|11
|8. Arsenal
|6
|11
|9. Crystal Palace
|7
|11
|10. Burnley
|7
|9
|11. M. United
|6
|8
|12. Sheffield United
|7
|8
|13. Wolverhampton
|7
|7
|14. Southampton
|7
|7
|15. Everton
|7
|7
|16. Brighton
|7
|6
|17. Norwich City
|7
|6
|18. Aston Villa
|7
|5
|19. Newcastle
|7
|5
|20. Watford
|7
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|7
|15
|2. Granada
|7
|14
|3. Atletico Madrid
|7
|14
|4. Barcelona
|7
|13
|5. Real Sociedad
|6
|13
|6. Athletic Bilbao
|7
|12
|7. Villarreal
|7
|11
|8. Sevilla
|6
|10
|9. Valencia
|7
|9
|10. Real Valladolid
|7
|9
|11. Eibar
|7
|8
|12. Deportivo Alaves
|7
|8
|13. Real Betis
|7
|8
|14. Getafe
|7
|7
|15. Levante
|6
|7
|16. Osasuna
|6
|7
|17. Celta de Vigo
|7
|6
|18. Espanyol
|7
|5
|19. Mallorca
|7
|4
|20. Leganés
|7
|2