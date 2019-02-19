Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Erzurum'a şehit ateşi düştü
Erzurum'a şehit ateşi düştü
Emniyet Müdürü intihar girişiminde bulundu
Emniyet Müdürü intihar girişiminde bulundu
PALANDÖKEN: KISA VADEDE SGK PRİM ORANLARI DÜŞÜRÜLMELİ
Palandöken: SGK prim oranları düşürülmeli
Ozan Arif'i son yolculuğuna sevenleri uğunladı
Ozan Arif'in cenazesine katılan tek...

Saman balyaları arasında 176 kilo esrar ele geçirildi: 4 gözaltı

DİYARBAKIR'da jandarma tarafından düzenlenen operasyonda kiralık kamyona yüklü saman balyalarının arasında gizlenmiş 176 kilo 340 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı. Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık...

Saman balyaları arasında 176 kilo esrar ele geçirildi: 4 gözaltı
DİYARBAKIR'da jandarma tarafından düzenlenen operasyonda kiralık kamyona yüklü saman balyalarının arasında gizlenmiş 176 kilo 340 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.
Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 1 kişinin elinde bulundurduğu uyuşturucuyu, Gaziantep'e götürmek için kamyon kiraladığı yönünde aldıkları bilgiyle harekete geçti. Ekipler, plakasını tespit ettikleri kamyonu, Lice- Diyarbakır karayolunda durdurup narkotik köpekleriyle arama yaptı. Köpeklerin tepki vermesi sonucu araç detaylı inceleme amacıyla İl Jandarma Komutanlığı'na çekildi. Yapılan adli aramada kamyon kasasına yüklü saman balyalarının arasına gizlenmiş 176 kilo 340 gram esrar ele geçirildi. Uyuşturucuya el konulurken, olayla ilgili isimleri açıklanmayan 4 kişi gözaltına alındı.

FOTOĞRAFLI
 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328