Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İran Cumhurbaşkanı Ruhani Ankara’ya geldi
İran Cumhurbaşkanı Ruhani Ankara’ya geldi
Ülkü Tamer son yolculuğuna uğurlandı
Ülkü Tamer son yolculuğuna uğurlandı
İYİ Parti'de kurultay coşkusu
Meral Akşener 1060 oy ile...
İstanbul'da asayiş denetimi bilançosu: 155 gözaltı, 212 bin TL ceza
İstanbul'da asayiş denetimi bilançosu: 155...

Salihli'deki iş kazasında bir işçinin ayağı koptu

MANİSA'nın Salihli ilçesindeki bir jeotermal sondaj sahasında çalışan işçi Halil İbrahim Mısırlı'nın (38), bacağına kablo dolanması sonucu bacağı koptu. Ağır yaralanan Mısırlı hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Olay,...

Salihli'deki iş kazasında bir işçinin ayağı koptu
MANİSA'nın Salihli ilçesindeki bir jeotermal sondaj sahasında çalışan işçi Halil İbrahim Mısırlı'nın (38), bacağına kablo dolanması sonucu bacağı koptu. Ağır yaralanan Mısırlı hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.
Olay, bugün öğlen saatlerinde Eldelek Mahallesi'ndeki bir jeotermal sondaj sahasında meydana geldi. Sondaj sahasında çalışan işçi Halil İbrahim Mısırlı'nın bacağına bilinmeyen bir nedenle sondaj kuyusunun kablosu dolandı. Kablonun bacağını sıkması sonucu Mısırlı'nın bacağı koptu. Ağır yaralanan Mısırlı, çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Talihsiz işçi burada tedaviye alınırken, AFAD ve itfaiye ekipleri de koparak kuyuya düşen bacağı sondaj kuyusundan çıkarmak için çalışma başlattı.
Jandarmanın olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314