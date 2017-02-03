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Salihli'de zincirleme kaza: 10 yaralı

Ekrem ÇAĞLAR/SALİHLİ (Manisa), () - MANİSA'nın Salihli İlçesi'nde, iki otomobil, bir TIR ve elektrikli bisikletin karıştığı zincirleme kazada, 2'si ağır, 10 kişi yaralandı. Kaza, saat 22.30 sıralarında İzmir-Ankara karayolu...

Salihli'de zincirleme kaza: 10 yaralı

Ekrem ÇAĞLAR/SALİHLİ (Manisa), () - MANİSA'nın Salihli İlçesi'nde, iki otomobil, bir TIR ve elektrikli bisikletin karıştığı zincirleme kazada, 2'si ağır, 10 kişi yaralandı.
Kaza, saat 22.30 sıralarında İzmir-Ankara karayolu Salihli Otogar Kavşağı'nda meydana geldi. İzmir'den Ankara yönüne giden Fatih Uysal yönetimindeki 03 UF 885 plakalı kömür yüklü TIR, Salih Şanlı yönetimindeki 06 HA 318 plakalı otomobil, Adnan Erdoğan (40) yönetimindeki 35 AY 0451 plakalı otomobil ve İbrahim Özdemir (50) yönetimindeki elektrikli bisiklete çarptı. Kazada, sürücüler Salih Şanlı, Adnan Erdoğan ve İbrahim Özdemir ile otomobillerde bulunan Hakkı Akalın (44), Poyraz Şanlı (8), Bedriye Şanlı (33), Nazmiye Erdoğan (38), İbrahim Akalın (68), Neclanaz Şanlı (10) ve Hatice Öngen yaralandı.
Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Hatice Öngen ile Nazmiye Erdoğan'ın sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu belirtildi.

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